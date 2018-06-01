مساعٍ لإقالة الرئيس العراقي

2018/06/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم على خط الأزمة المتفاقمة في شأن نتائج الانتخابات، عندما أرسل إلى المحكمة الاتحادية طعناً بدستورية قرار

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