دولة القانون:الحكومة تجاهلت الامم المتحدة والمخابرات بشأن إختراق الانتخابات

2018/06/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن دولة القانون، محمد الصيهود، الجمعة، ان الحكومة العراقية تجاهلت تحذير الامم المتحدة وجهاز المخابرات والامن الوطني بعد تأكيدهم على اختراق الاجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات، مبيناً ان الاجهزة وصلت العراق من مصدرين وهميين في كوريا واستراليا، ومبرمجة من هناك لاتجاهات محددة.

وقال الصيهود في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ائتلاف دولة القانون عازم على تصحيح المسارات الخاطئة من خلال البرلمان واعادة العد والفرز لاوراق الاقتراع يدوياً من اجل الوصول الى الحقيقة“.

واضاف ان “اجهزة الاقتراع زودت من مصدرين وهميين من كوريا واستراليا، وهذه الاجهزة مبرمجة من هناك لاختراق الانتخابات وتغيير نتائجها لاتجاهات محددة ومعروفة“.

واوضح ان “الحكومة تعلم بعدم وجود شركات فاحصة للاجهزة المذكورة، كما ان الامم المتحدة حذرت قبل الانتخابات من فشل هذه الاجهزة، واستمعت كذلك الى جهازي الامن الوطني والمخابرات بشأن اختراق الاجهزة ولكنها تجاهلت ذلك الامر“.

واكد ان “سكوت الحكومة عن اختراق الاجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات هو نفسه السكوت على دخول الارهابيين الى العملية السياسية امثال خميس الخنجر”.



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