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تفاهمات روسية – إسرائيلية تمهّد لـ «صفقة الجنوب»
2018/06/01 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمهّد تفاهمات تم التوصل إليها بين موسكو وتل أبيب أمس لـ «صفقة الجنوب السوري»، وفق ترتيبات تضمن عدم بناء قواعد إيرانية دائمة،

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