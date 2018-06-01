تفاهمات روسية – إسرائيلية تمهّد لـ «صفقة الجنوب»

2018/06/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمهّد تفاهمات تم التوصل إليها بين موسكو وتل أبيب أمس لـ «صفقة الجنوب السوري»، وفق ترتيبات تضمن عدم بناء قواعد إيرانية دائمة،

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