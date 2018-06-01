رئيس نيكاراغوا يؤكد انه سيبقى في الحكم وخمسة قتلى في أعمال عنف

2018/06/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالدعوة الى انتخابات مبكرة لاختصار ولايته

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