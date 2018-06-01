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رئيس البرلمان الأوروبي: نشعر بخيبة أمل من قرار ترامب
2018/06/01 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي".

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