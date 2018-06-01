رئيس البرلمان الأوروبي: نشعر بخيبة أمل من قرار ترامب

2018/06/01 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي".

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