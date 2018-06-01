2018/06/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ صلاح الدين يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 منتسبين من “كتائب الأمام علي” بعبوة ناسفة شمالي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 منتسبين من “كتائب الأمام علي” بعبوة ناسفة شمالي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).