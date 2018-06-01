ماذا قال الاسد عن الضربات الجوية العراقية داخل الاراضي السورية

2018/06/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

علق الرئيس السوري بشار الأسد على الضربات الجوية التي تنفذها طائرات عراقية على مواقع داعش الارهابية داخل الاراضي السورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ، حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه ، أن الأسد أشاد خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير العراق في دمشق "سعد محمد رضا" بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزير رئاسة الجمهورية منصور عزام "بالتعاون الأمني بين البلدين خاصة وأن الطائرات العراقية تنفذ ضربات ضد مواقع الارهابيين داخل الاراضي السورية".

ودعا الأسد بحسب البيان الى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا لما لها من تأثير ايجابي في تواصل العلاقات بين الشعوب".

من جانبه نقل السفير رضا خلال مراسل تسليم أوراق الإعتماد، تحيات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري للأسد، مشيرا الى أن وجود سفير لدمشق في بغداد سيساهم في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الامني والاقتصادي".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت يوم 25 آيار الماضي شن طائرات أف 16 العراقية ضربات جوية استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الارهابية وموقع اخر عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين داخل الاراضي السورية

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