2018/06/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة الامنية النيابية عن الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله ان ملف عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها يأتي في اولوية مطالب الكورد خلال جولاتهم التفاوضية مع الكتل السياسية في بغداد مبينا وجود تجاوب من قبل الاخيرة لدواع امنية.وقال شاخوان لشفق نيوز "يتم وما يزال التركيز على عودة الوضع الى ما قبل 2014 حيث كان عمل القوات العراقية بشكل مشترك لحماية هذه المناطق وبخلاف ذلك لايمكن لاي جهة توفير الحماية اللازمة".واضاف "لايمكن لابناء تلك المناطق تحمل المزيد من النزوح واللا استقرار".وتابع "هناك تجاوب من الكتل السياسية نحو هذا الملف وبات الجميع يتفهم خطورة الوضع الامني في تلك المناطق وضرورة اعادة الاستقرار اليها".وانسحبت قوات البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد سيطرة القوات العراقية على تلك المناطق رداً على استفتاء الاستقلال الذي نظمه الكورد في ايلول الماضي، والذي حظي بأغلبية ساحقة لصالح تأسيس دولة.وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل .وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ من قبل الحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكورد يكشفون موقف بغداد من عودة البيشمركة لمناطق النزاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكورد يكشفون موقف بغداد من عودة البيشمركة لمناطق النزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).