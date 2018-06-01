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العراق:مدفعية الحشد تقصف تجمعا لـ
2018/06/01 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال موقع الحشد الشعبي في بيان له اليوم الجمعة :" إن مدفعية الحشد وبالتنسيق مع اللواء 29 استهدفت تجمعاً لـ(داعش) الارهابي داخل قرية الدشيشة (داخل الأراضي السورية) احدى القرى المجاورة لتل صفوك الحدودي".وأضاف:" أن الدواعش  الذين تم استهدافهم حاولوا التسلل الى القطعات المنتشرة في الشريط الحدودي مستغلين سوء الاحوال الجوية ".

   انتهى.ر.م   

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