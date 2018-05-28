الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


انتخابات العراق 2018.. أرقام مهمة وأحداث بارزة
2018/06/01 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعامد الشمس على مكة المكرمة ظهر اليوم

تتعامد الشمس اليوم الاثنين مباشرة فوق الكعبة المكرمة، ويحدث هذا التعامد على الكعبة مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.

28/05/2018 08:39:30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات العراق 2018.. أرقام مهمة وأحداث بارزة ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات العراق 2018.. أرقام مهمة وأحداث بارزة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).


كامل التفاصيل في: سكاي عراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أسعار النفط ترتفع رفع زيادة الإنتاج الأميركي
⋙ صحيفة: 18 نائباً و3 فصائل مهددون بالادراج على لائحة الإرهاب الأميركية
⋙ كوريا الشمالية تؤكد نيتها نزع السلاح النووي وسط ترحيب اميركي
⋙ بالفيديو.. صدام حسين يطيح بخبيرة تجميل سعودية داخل فضائية كويتية
⋙ إيمري كولاك ثاني تعزيزات اللاعبين المحترفين للوحدة السعودي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. صدام حسين يطيح بخبيرة تجميل سعودية داخل فضائية كويتية
⋙ شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران
⋙ بالصور .. "صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل
الأكثر شيوعا