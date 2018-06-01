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كورتوا خارج تشيلسي واليسون على الأبواب
2018/06/01 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية فتح تشيلسي لباب الرحيل أمام كورتوا حيث وافق على بيعه في ظل تبقي موسم وحيد في عقده مع النادي بينما تم تحديد البديل بظهور اليسون حارس روما والذي يتحدث تشيلسي مع وكيله بشأن الإنتقال إليه هذا الصيف .

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