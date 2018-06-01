فان مارفيك واثق من عودة يوريتش لتشكيلة أستراليا

2018/06/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستدعى المدرب الهولندي المهاجم جيمي مكلارين ليكون بديلاً ليوريتش الذي أصيب في ركبته مع فريقه لوزرن السويسري قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب في النمسا.

وبسؤاله عن حالة يوريتش قال فان مارفيك إنه أكثر ثقة الآن عما كان عندما استدعى مكلارين للتشكيلة يوم الاثنين.

وأبلغ الصحفيين "لو منحتكم إجابة قبل خمسة أيام فربما كنت أشك في الأمر، الآن تدرب لنحو يومين دون أي شكوى.



لذا اعتقد أنه يملك فرصة".

وأشار فان مارفيك الذي قاد بلاده هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 إلى أن يوريتش هو اللاعب الوحيد المصاب في التشكيلة المكونة من 27 لاعباً ويجب عليه استبعاد أربعة منهم عندما يعلن التشكيلة النهائية يوم الاثنين.

وتلعب أستراليا مباراة ودية ضد التشيك اليوم الجمعة والتي لن يشارك فيها يوريتش وقال فان مارفيك إنه يدين لمكلارين بفرصة.

وأضاف "يجب منحه فرصة حقيقية.



لأن لو كان علي انتظار يوريتش وجاء ليبلغني أنه ليس بحالة جيدة فلن تكون هناك فرصة لمشاهدة لاعب جديد".

وعانت أستراليا من مشكلة في تسجيل الأهداف في التصفيات المؤهلة إلى روسيا وسيأمل اندرو نابوت ونيكيتا روكافيتسيا في الحصول على فرصة ضد التشيك لإظهار إمكاناتهما الهجومية.

ويجب على فان مارفيك التفكير في حلول بعد عدم مشاركة تيم كاهيل لفترات طويلة مع فريقه ميلوول هذا الموسم.

ويتصدر كاهيل البالغ عمره 38 عاماً قائمة هدافي استراليا عبر التاريخ برصيد 50 هدفًا في 105 مباريات فيما أحرز يوريتش ثمانية أهداف فقط في 34 مباراة.

وتلعب أستراليا مباراة ودية أخرى ضد المجر في التاسع من يونيو /حزيران قبل التوجه إلى روسيا حيث ستواجه فرنسا والدنمارك وبيرو.

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