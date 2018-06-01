2018/06/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن نادي الوحدة السعودي عن ضم اللاعب التركي إيمري كولاك، لتدعيم صفوف الفريق الذي ينافس في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وكان الوحدة السعودي قد ضمن تأهله إلى الدوري السعودي بعد أن تصدر ترتيب الدوري السعودي الدرجة الثانية على حساب الحزم.

ويأتي ضم اللاعب التركي الذي ارتدى قمصان جالاطا سراي وديبورتيفو لاكورونيا سابقا، في إطار تدعيم تركي آل الشيخ، لصفوف الأندية السعودية.

عاجل ....بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالى المستشار تركي آل الشيخ أنهت إدارة النادي رسمياً تعاقدها مع نجم خط وسط المنتخب التركي وفريق ديبورتيفو لاكورونا الإسباني امري كولاك ..



pic.twitter.com/JXsXUv9lKA

— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 31, 2018ويعد اللاعب إيمري كولاك ثاني صفقات المحترفين الأجانب للوحدة، بعد التعاقد مع المصري محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المصري.

كما تم التعاقد مع ثلاثي الهلال أسامة هوساوي، فيصل درويش، عبدالله الزوري، ووليد باخشوين لاعب الأهلي، عبدالإله العمري لاعب النصر المعار.

مرحباً بكم في نادي #الوحدة pic.twitter.com/JmRhls9HnN

— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 28, 2018وتأتي التعزيزات بعد التوقيع مع المدير الفني البرازيلي فابيو كارييو، المدير الفني لكورنثيانز البرازيلي الذي حقق معهم لقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيمري كولاك ثاني تعزيزات اللاعبين المحترفين للوحدة السعودي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيمري كولاك ثاني تعزيزات اللاعبين المحترفين للوحدة السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).