بالفيديو.. صدام حسين يطيح بخبيرة تجميل سعودية داخل فضائية كويتية

2018/06/01 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت تغريدات قديمة منسوبة لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني غضب الكويتيين بعدما مجدت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.وتعمل الودعاني وهي خبيرة تجميل مشهورة في تلفزيون (ATV) الكويتي.وندد ناشطون كويتيون بتغريدات يعود تاريخها إلى عام 2011 في حساب يحمل اسم سارة الودعاني لكنه لا يحمل علامة التوثيق.وكتب حساب "المجلس" الإخباري في الكويت منتقدا الودعاني "مذيعة قناة العدالة الكويتية (ATV) تمتدح المقبور صدام حسين!" واحتوت التغريدات المنسوبة للودعاني على عبارت مدح وتمجيد لصدام من خلال قولها "ألا ليت لصدام مثيل"، أو "شامخ كالصقر لا يخشى الخطر".وانتقد كويتيون تمثيل سارة الودعاني لإعلامهم في الكويت.هذا وتداولت حسابات اخبارية في الكويت أنباء تفيد بإقدام قناة ATV على إيقاف الودعاني عن العمل بسبب التغريدات المنسوبة اليها.

مصدر الفيديو: hMQv5H0a9M4<

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