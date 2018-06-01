كوريا الشمالية تؤكد نيتها نزع السلاح النووي وسط ترحيب اميركي

2018/06/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة واع اعلنت واشنطن أن مباحثاتها مع بيونغ يانغ تسير في الطريق الصحيح، ولم تستبعد احتمال حدوث مفاجآت فيها، فيما أكدت كوريا الشمالية ثبات رغبتها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، واكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال […]

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