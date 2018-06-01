الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


أسعار النفط ترتفع رفع زيادة الإنتاج الأميركي
2018/06/01 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سنغافورة- متابعة واع عوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن الخام الأميركي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 07 بتوقيت غرينتش(10 بتوقيت بغداد)، متعافيا من […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/06/320169105242-300x225

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع رفع زيادة الإنتاج الأميركي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع رفع زيادة الإنتاج الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ صحيفة: 18 نائباً و3 فصائل مهددون بالادراج على لائحة الإرهاب الأميركية
⋙ كوريا الشمالية تؤكد نيتها نزع السلاح النووي وسط ترحيب اميركي
⋙ بالفيديو.. صدام حسين يطيح بخبيرة تجميل سعودية داخل فضائية كويتية
⋙ إيمري كولاك ثاني تعزيزات اللاعبين المحترفين للوحدة السعودي
⋙ فان مارفيك واثق من عودة يوريتش لتشكيلة أستراليا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. صدام حسين يطيح بخبيرة تجميل سعودية داخل فضائية كويتية
⋙ شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران
⋙ بالصور .. "صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل
الأكثر شيوعا