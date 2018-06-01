أسعار النفط ترتفع رفع زيادة الإنتاج الأميركي

2018/06/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة- متابعة واع عوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن الخام الأميركي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 07 بتوقيت غرينتش(10 بتوقيت بغداد)، متعافيا من […]

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