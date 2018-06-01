بالفيديو..

2018/06/01 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تلفزيون دجلة التابع لحزب الحل بقيادة جمال الكربولي تقريرا لسيدة عراقية تدعى ام عزام وقد فارقت الحياة في احد مستشفيات كربلاء.وقال التقرير إن وفاة ام عزام تم بسبب الاهمال في المستشفى.وتعاني أغلب مستشفيات البلاد من الفساد المالي والإداري مما انعكس على تردي الأوضاع على جميع المستويات من ناحية النظافة والخدمة المقدمة للمريض، وساعد على انتشار العديد من الاوبئة والأمراض التي اختفت من العراق والعالم منذ عقود مثل الملاريا والطاعون والكوليرا .

ويشهد العراق منذ عام 2003، انهيارا كبيرا وتراجعا في الخدمات الصحية نتيجة للإهمال الحكومي لهذا القطاع وشيوع الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة فيه.



ويعاني العراق من ضعف البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وغياب الرقابة والنظافة التي أدت إلى المزيد من الأمراض وسوء الخدمات الصحية التي يشتكي منها المواطن العراقي البسيط كل يوم.



وتعاني أغلب مستشفيات العراق من ضعف الرعاية والاهتمام بالمرضى حتى الأطفال منهم وكذلك من نقص الأدوية الحاد، بالإضافة إلى فرض رسوم على المراجع مقابل الخدمة الرديئة شبه المعدومة.

مصدر الفيديو: RMBWhEW_Ev8

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