العاكوب لـ”واع”: عودة 200 عائلة نازحة الى ايمن الموصل

2018/06/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- شروق ماهر اعلنت محافظة نينوى اليوم الجمعة، عودة 200 عائلة نازحة في مخيمات القيارة وحمام العليل الى مناطق سكناها في ايمن الموصل.وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع ): ان ” 200 عائلة نازحة في مخيمات الجدعة وحمام العليل والقيارة، تم اعادتها مؤخرا الى مناطق سكناها في ايمن الموصل”.[…]

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