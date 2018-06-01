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بالفيديو.. بارزاني يبلغ بريطانيا بخطوته المقبلة
2018/06/01 | 12:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الأربعاء على ضرورة وجود آليات لضمان وجود اسس للشراكة والتوافق الحقيقيين في العملية السياسية العراقية.

وجاء حديث بارزاني اثناء استقباله السفير البريطاني في العراق جون ويلكس في اربيل .

وأكد بارزاني على ضرورة وضع آليات لضمان هذه الاسس في العملية السياسية العراقية.

وأكد ويلكس على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان وضروة زيادة التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي لمنع عودة الارهاب.

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