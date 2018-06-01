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واشنطن تدرج “هيئة تحرير الشام” وفصائلها على قائمة التنظيمات الإرهابية
2018/06/01 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشطن- متابعة واع أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ما تسمى “هيئة تحرير الشام”، وأسماء التنظيمات الأخرى التابعة لها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن هيئة “تحرير الشام” هي الاسم الجديد المستعار الذي أطلقته جبهة “النصرة” التابعة لتنظيم “القاعدة” الارهابي، كبديل لاسمها في العام الماضي، وذلك كوسيلة لمواصلة عملها في سوريا.

وقال منسق مكافحة […]

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدرج “هيئة تحرير الشام” وفصائلها على قائمة التنظيمات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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