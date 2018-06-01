2018/06/01 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي إجراء بعض التغيرات على مباريات الجولة العاشرة التي ستنطلق اليوم الجمعة في منافسات الدوري.

وغيرت مواعيد بعض المباريات حيث ستقام مباراة القوة الجوية ونفط الجنوب يوم السبت بدلا من موعدها الذي كان المفترض اليوم.

كذلك ستلعب مباراتي الميناء أمام نفط الوسط ونفط ميسان أمام البحري يوم الأحد المقبل بينما تقام مباراة الطلبة والحدود يوم الإثنين المقبل.

وأكدت لجنة المسابقات أن هناك تغييرات جديدة ستحدث في مباريات الجولتين 11 و12 بسبب تغيير الجولة العاشرة.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراء تغيير على مواعيد بعض المباريات بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراء تغيير على مواعيد بعض المباريات بالدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).