الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو.. الزبيدي للعراقيين: استعدوا نحن مقبلون على
2018/06/01 | 12:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال باقر جبر الزبيدي الذي شغل مناصب امنية وعسكرية واقتصادية ومالية في العراق إن العراق سيكون ساحة لما وصفها بالحرب الكونية.

وأضاف أن هذه الحرب ستشمل دولا عديدة من بينها المملكة العربية السعودية.

يشار الى ان الحرب الكونية أو الحرب الكوكبية أو الحرب الشاملة، هي تلك الحروب التي تتضمن معظم أو كل القوى العظمى في العالم في النظام الدولي، فتلك الحرب تضم على الأقل ثلثي القوى العظمى، وضحاياها لا تقل عن 1000 قتيل في المعارك لكل مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الزبيدي للعراقيين: استعدوا نحن مقبلون على "حرب كونية") نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الزبيدي للعراقيين: استعدوا نحن مقبلون على "حرب كونية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ راموس يغير رقم هاتفه بسبب صلاح
⋙ تايرون لو: "سُرق الفوز من ليبرون جيمس"
⋙ تشيلسي يعود للتفاوض مع لويس انريكي
⋙ بالفيديو.. فريق الديوانية الكروي يعلن جاهزيته لمواجهة امانة بغداد
⋙ رمضان لم يمنع بيع وشرب الكحول في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. فريق الديوانية الكروي يعلن جاهزيته لمواجهة امانة بغداد
⋙ بالفيديو.. بارزاني يبلغ بريطانيا بخطوته المقبلة
⋙ بالصور .. "صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل
الأكثر شيوعا