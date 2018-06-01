بالفيديو.. الزبيدي للعراقيين: استعدوا نحن مقبلون على

2018/06/01 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باقر جبر الزبيدي الذي شغل مناصب امنية وعسكرية واقتصادية ومالية في العراق إن العراق سيكون ساحة لما وصفها بالحرب الكونية.وأضاف أن هذه الحرب ستشمل دولا عديدة من بينها المملكة العربية السعودية.يشار الى ان الحرب الكونية أو الحرب الكوكبية أو الحرب الشاملة، هي تلك الحروب التي تتضمن معظم أو كل القوى العظمى في العالم في النظام الدولي، فتلك الحرب تضم على الأقل ثلثي القوى العظمى، وضحاياها لا تقل عن 1000 قتيل في المعارك لكل مليون نسمة.

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