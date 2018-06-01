2018/06/01 | 12:32

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ايران "تعتقل" طالب جامعي انتقد الحكومة خلال كلمة "خامنئي"

متابعة/ سكاي برس

اعتقلت السلطات الإيرانية في وقت متأخر من مساء أمس، الناشط والطالب الجامعي محمد معتمدي نجاد، بسبب انتقاده للأوضاع في إيران خلال لقاء جمع طلابًا جامعيين مع المرشد علي خامنئي، الإثنين الماضي.

وذكرت قناة "صوت الشعب" المحلية، أن "السلطات الأمنية اعتقلت الناشط والطالب الجامعي محمد معتمدي نجاد بسبب انتقاده للأوضاع في إيران خلال مداخلة له بعد انتهاء كلمة المرشد علي خامنئي الذي أقام وجبة إفطار للطلاب الجامعيين بمكتبه في طهران، الإثنين الماضي".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية الانتقادات التي وجهها طلاب جامعيون للأوضاع في إيران والتي تركزت على المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف خامنئي، ومنها السلطة القضائية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

كما وجهت عضو التشكيلات الطلابية في جامعة طهران سحر محرابي انتقادات لاذعة لسياسات النظام الإيراني، وتحدثت عن “انعدام الديمقراطية في إيران”.

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