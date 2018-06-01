2018/06/01 | 12:35

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك الأردني يوعز الحكومة بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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