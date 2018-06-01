الملك الأردني يوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء

2018/06/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان- واع اوقف الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين اليوم الجمعة، قرار الحكومة الخاص برفع أسعار المحروقات والكهرباء.

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