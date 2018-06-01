حل جديد لاكتشاف سرطان الجلد مبكرا

2018/06/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي أفضل من الأطباء في تشخيص بعض أنواع السرطان، حيث اشتملت دراسة دولية على أجهزة تم تدريبها على اكتشاف علامات الإصابة بسرطان الجلد قبل اختبارها ضد 58 طبيبا من أطباء الجلد.وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “تليغراف” الإنكليزية، أن تحميل 100 ألف صورة من الأورام الميلانينية الخبيثة والشامات الحميدة التي تم […]

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