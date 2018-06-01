العثور على طيار “سوفيتي” أسقطت طائرته في الثمانينات حيا بافغانستان

2018/06/01 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة .

افاد رئيس اتحاد الجنود المظليين الروس الجنرال فاليري فوستروتين ، اليوم الجمعة، بالعثورعلى طيار سوفيتي مفقود بأفغانستان.

وذكر فوستروتين في تصريح لوسيلة اعلام روسية، ان “الرجل الذي أصبح في عداد المفقودين بعدما سقطت طائرته، موجود في أفغانستان”.

وأشار الجنرال إلى أنه “يعتبر بقاء الطيار الذي أسقِطت طائرته في ثمانينات القرن الماضي من العجائب.”

واعتذر رئيس اتحاد الجنود المظليين عن عدم ذكر الطيار السوفيتي السابق الذي عُثر عليه مؤخرا في أفغانستان، مشددا على ضرورة بذل الجهود الكفيلة بإعادته إلى الوطن.

وكانت وحدات من القوات المسلحة السوفيتية موجودة في أفغانستان في فترة ما بين عامي 1979 و1989.



وأسندت إليها مهمة مساعدة الحكومة الأفغانية على صد هجمات المعارضة المسلحة المدعومة من الخارج.انتهى/25

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