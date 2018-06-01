اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية خلفا لراخوي

2018/06/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الأسبانية خلفا لراخوي

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