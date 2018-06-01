الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية خلفا لراخوي
2018/06/01 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الأسبانية خلفا لراخوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية خلفا لراخوي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار بيدرو سانشز رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية خلفا لراخوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ راموس يغير رقم هاتفه بسبب صلاح
⋙ تايرون لو: "سُرق الفوز من ليبرون جيمس"
⋙ تشيلسي يعود للتفاوض مع لويس انريكي
⋙ بالفيديو.. فريق الديوانية الكروي يعلن جاهزيته لمواجهة امانة بغداد
⋙ رمضان لم يمنع بيع وشرب الكحول في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. فريق الديوانية الكروي يعلن جاهزيته لمواجهة امانة بغداد
⋙ بالفيديو.. الزبيدي للعراقيين: استعدوا نحن مقبلون على "حرب كونية"
⋙ بالصور .. "صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل
الأكثر شيوعا