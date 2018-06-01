دعوة الشعب البحريني الى التظاهر في يوم القدس العالمي

2018/06/01 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد تيار الوفاء الاسلامي وحركة "حق" في البحرين بعمليات الردع التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية الأبية للتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، داعين الشعب البحريني الى التظاهر في يوم القدس العالمي.

ودعا تيار الوفاء وحركة حق في بيان لهما لاوسع مشاركة في يوم القدس العالمي عبر التظاهر ورفع اعلام فلسطين في الشوارع والمساجد بهدف ارسال رسائل مختلفة عن "خيانة وزير خارجية البحرين" الذي دافع عن نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة .واشاد تيار الوفاء الاسلامي وحركة الحريات والديمقراطية "حق" في البيان بعمليات الردع التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية الابية للتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدين على وقوف الشعب البحريني مع القضية الفلسطينية رغم ما يواجهه من جرائم.واكد البيان قائلا :" انه وفي ظل كل المؤامرات التي تحاك ضد وحدة الامة العربية والاسلامية تبقى فلسطين وعاصمتها القدس والمسجد الاقصى قبلة المقاومة وبوصلة الصراع وعاصمة الاحرار التي سوف يتم الدفاع عنها حتى آخر نقطة دم طاهرة". واضاف :" ان شعب البحرين رغم ما يواجهه من جرائم منذ اندلاع ثورة 14 فبراير، فان عينه وقلبه بكل اطيافه مع فلسطين ونضال شعبها .



انتهى.ر.م

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