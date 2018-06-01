لاريجاني: طهران لن ترضخ للقوة وشروط واشنطن مرفوضة

2018/06/01 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- خولة الجاف كرر رئیس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علی لاریجانی رفض طهران للشروط الاميركية، واصفا اياها بـ”السخيفة”.وقال لاریجانی في تصريح له اليوم الجمعة: ان “ايران لن ترضخ للقوة، واثبتت اقتدارها فی المنطقة”.واضاف ان “ایران كانت قد حددت شروطا، وقد تم القبول بشروطها في المفاوضات النوویة”.ووصف لاريجاني التصریحات الاخیرة لوزیر الخارجیة الامیركي […]

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