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لاريجاني: طهران لن ترضخ للقوة وشروط واشنطن مرفوضة
2018/06/01 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- خولة الجاف كرر رئیس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علی لاریجانی رفض طهران للشروط الاميركية، واصفا اياها بـ”السخيفة”.

وقال لاریجانی في تصريح له اليوم الجمعة: ان “ايران لن ترضخ للقوة، واثبتت اقتدارها فی المنطقة”.

واضاف ان “ایران كانت قد حددت شروطا، وقد تم القبول بشروطها في المفاوضات النوویة”.

ووصف لاريجاني التصریحات الاخیرة لوزیر الخارجیة الامیركي […]

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