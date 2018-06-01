منظمة دولية :استشهاد 95 مواطن واصابة 163 آخرين خلال ايار الماضي في العراق

2018/06/01 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)، عن مقتل استشهاد 95 عراقياً واصابة 163 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر آيار 2018.وذكربياان لـ بعثة الامم المتحدة تلقت || وكالة انباء الطلبة || نسخة منه ,” تشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعد من المدنيين وقت الوفاة […]

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