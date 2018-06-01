اليورو يسترد عافيته بعد خسائر دامت لـ6 أسابيع

2018/06/01 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:حققت العملة الاوروبية الموحدة "اليورو"، اليوم الجمعة، تحسناً ملحوظاً بعد خسائر استمرت لستة اسابيع بعد انخفاض العائد على السندات الايطالية في أعقاب توصل حزبي "الرابطة" و"5 نجوم" لاتفاق بشأن الحكومة الائتلافية، مما قلل المخاوف بشأن إجراء انتخابات فورية.

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وبحسب وكالة انباء "رويترز"، فقد هبط اليورو في وقت سابق من هذا الأسبوع مقابل ارتفاع العائد على السندات الإيطالية، حيث سجل العائد على السندات التي أجلها عامين أكبر زيادة يومية في 26 عاما يوم الثلاثاء الماضي.وشهد اليومان الماضيان بعض الاستقرار، حيث عوض اليورو خسائره بفضل عدة أمور من بينها جهود تشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة، مما ينهى اضطرابات سياسية استمرت ثلاثة أشهر.ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر اليوم الجمعة عند 1.1691 دولار.



وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع 0.3%، منهية خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية.وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.02 بعد أن سجل أكبر زيادة شهرية منذ تشرين الثاني 2016 في أيار مقابل سلة تضم عملات منافسة.



لكنه تراجع من جديد صوب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي بلغ 95.03 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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