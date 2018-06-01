ازمة كهربائية تضرب العراق إذ ما ارتفعت حرارة مدينة ايرانية

2018/06/01 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المديرالتنفيذي لشركة كهرباء خوزستان، أنه قد يتم الغاء عملية تصدير الكهرباء الى العراق عبر محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي ايران، عند مواجهة عجز في تأمين المحافظة.وأوضح "محمود دشت بزرك" في حديث لوكالة انباء فارس، بأن وعلى ضوء تصدير الكهرباء العراق، فان اذا ما بلغ حجم توريد الكهرباء لمستوى يؤثر على الكفاءة التأمينية لمحافظة خوزستان، سيتم الغاء العملية التصديرية.يذكر أن محافظة خوزستان من المحافظات الحارة، والتي تتخطى درجة الطقس فيها، 50 درجة مئوية في فصل الصيف احيانا ما يتطلب تغطية كهربائية قوية.ودعا دشت بزرك الى منح المحافظة عطلة في اليوم الرابع، اذا ما سجلت الحرارة 49 درجة مئوية لثلاثة ايام على التوالي، فضلا عن تغيير ساعات العمل في الدوائر لترشيد الاستهلاك.

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