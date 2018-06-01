موغيريني: أكدنا للصين التزامنا بالاتفاق النووي الإيراني

2018/06/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

اكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها أكدت للصين الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت موغيريني ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بروكسل، “ناقشت مع الجانب الصيني الوضع في شبه الجزيرة الكورية وأهمية نزع السلاح النووي”.

واوضحت أنه “أكدنا للصين التزامنا بالاتفاق النووي الإيراني، نظرا لأهميته لسلامة المنطقة ككل”.

ومن جانبه، قال الوزير الصيني إن بلاده “مستعدة للعمل جاهدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط وإحلال السلام في المنطقة”.انتهى/25

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