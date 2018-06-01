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بدء العمل بمنع دخول سيارات الديزل الى مراكز المدن الالمانية
2018/06/01 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين- عامر الموسوي دخل قرار ادارة مدينة هامبورغ الالمانية بمنع السيارات العاملة بوفود الديزل ( كاز) من استخدام بعض الشوارع التي تمر بقلب المدينة حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة (الاول من حزيران) في خطوة لمنع انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون المنبعث من هذه السيارات.

وستحذو مدن المانية اخرى حذو هامبورغ بخطوة من شأنها ان […]

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