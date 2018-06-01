2018/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة الحوار الوطني: رئاسة الجمهورية ابتعدت عن حماية الدستور واساءت للعراق

بغداد/...



اعتبر زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، الجمعة، أن موقف رئاسة الجمهورية الاخير بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية ابتعد عن حماية الدستور واساء لسمعة العراق، داعية رئيس الجمهورية الى اتخاذ موقف واضح من "عمليات التزوير" والعمل على حماية الدستور.

وقال المطلك في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، "بعد ان افرزت العملية الانتخابية ما افرزته من نتائج مشوهة بسبب ما شابها من عمليات تزوير وتحريف لارادة الناخبين، وفي الوقت الذي تطالب فيه الكثير من الكتل السياسية بمحاسبة المزورين وتصحيح النتائج وتوافق اغلب الكتل على قرار برلماني يدعو الى اجراءات يمكن ان تساهم في تحقيق هذا الهدف ياتي موقف رئاسة الجمهورية منتقدا لقرار البرلمان وللاجراءات التي تهدف الى تصحيح العملية الانتخابية".

وأضاف، "نحن في الجبهة العراقية للحوار الوطني نعتقد ان هذا الموقف من رئاسة الجمهورية فيه ابتعاد عن حماية الدستور وعن حماية حقوق الشعب ويسيء اكثر الى سمعة العراق التي تشوهت بسبب التزوير الذي حصل في الانتخابات"، داعية، رئيس الجمهورية الى "اتخاذ موقف واضح من عمليات التزوير والعمل على حماية الدستور بشكل لا يسمح للمزورين بتحقيق اهدافهم غير المشروعة".انتهى3

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