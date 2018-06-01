الحشد الشعبي والجيش يستطلعان الحدود العراقية السورية

2018/06/01 | 13:50

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في أمن, اهم الاخبار 1 دقيقة مضت 0 زيارة

استطلعت قيادة عمليات الحشد الشعبي محور غرب الانبار وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة الفرقة الثامنة, الجمعة, الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي قاسم مصلح في تصريح لموقعنا ان "قطعات الحشد الشعبي وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة الفرقة الثامنة نفذت عملية استطلاعية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بغية تفقد القطعات الامنية المرابطة هناك."

واضاف مصلح" ان العملية امتدت على مسافة اكثر من 120 كيلو متر على الحدود العراقية السورية وتأمينه بشكل كامل".

هذا ويؤمن الحشد الشعبي مساحات كبيرة وشاسعة من الصحراء الغربية لمحافظة الانبار وكذلك مرابطته على مئات الكيلو مترات من الحدود العراقية السورية.

2018-06-01

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