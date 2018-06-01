الخالصي: من العار لبلد كالعراق أن يعاني شعبه نقصاً في الكهرباء والماء

2018/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليستفيد من أخطائها ويعيد الاهتمام الجدي

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