بعد إحتجاجات شعبية.. ملك الأردن يأمر بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتأمر الملك الأردني عبد الله الثاني، بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد رفضاً لرفع الأسعار.

وقال رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي، انه “بأمر الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرًا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميًا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارًا في شهر مايو الماضي”.

يذكر ان قرار الحكومة الأردنية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وكانت الحكومة الاردنية، قررت رفع أسعار المحروقات الأساسية “البنزين والسولار والجاز” بنسب تراوحت بين 4.7% و5.5%.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا 3 أضعاف قيمة الأسعار الاصلية للسلع.

