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شركة كورية تلغي عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار من إيران
2018/06/01 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت شركة ديلم اندستريال الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن عقدا بقيمة 2.23 تريليون وون (2.08 مليار دولار) لمشروع مصفاة في إيران أُلغي.

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