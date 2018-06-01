2018/06/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة ديلم اندستريال الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن عقدا بقيمة 2.23 تريليون وون (2.08 مليار دولار) لمشروع مصفاة في إيران أُلغي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة كورية تلغي عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار من إيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة كورية تلغي عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).