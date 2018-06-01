محدث.. البرلمان الإسباني يسحب الثقة من رئيس الوزراء

2018/06/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوت البرلمان الإسباني لصالح سحب الثقة من "ماريانو راخوي"، ليكون بذلك أول رئيس وزراء في تاريخ رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الديمقراطي يتم الإطاحة به، وذلك عقب فضيحة فساد في حزبه الشعبي.

واختار أغلبية ضئيلة من 180 نائباً في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً، اليوم الجمعة، إقالة الزعيم من السلطة بعد فضيحة فساد تم إدانة خلالها مسؤولون كبار سابقون في حزبه.

ومن المقرر أن يحل "بيدرو سانشيز" محل "راخوي" بعد أن حصل أمس الخميس على دعم 6 أحزاب صغيرة بعد اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الإسباني يمين الوسط، مما يعطيه الأغلبية المطلقة التي يحتاجها ليكون رئيساً للوزراء.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اعترف بالهزمية بشأن التصويت على حجب الثقة في البرلمان ليشغل المنصب الاشتراكي "سانشيز".

ونقلت تقارير نشرتها صحيفة "إل بايس" الإسبانية، اليوم عن "راخوي" قوله في البرلمان: "لقد كان شرفاً لي أن أكون رئيساً لحكومة إسبانيا".

وأكد "راخوي" أنه سيتم استبداله بعد أن حصل الحزب الاشتراكي المعارض على دعم كافٍ من المشرعين في إجراء تصويت بسحب الثقة.

وقال لرئيس الحزب الاشتراكي "بيدرو سانشيز" والذي من المقرر أن يصبح رئيساً للحكومة الجديد: "أريد أن أكون أول من يهنئه".

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