المدرسي: العراق بحاجة إلى حكومة حكيمة وقوية لكي تتجاوز الظروف الصعبة

2018/06/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا السيد المدرسي القوى الفائزة في الإنتخابات الى المسارعة في مشاوراتهم لتشكيل الحكومة المترقبة في أقرب فرصة ممكنة وقال: "إن العراق بحاجة إلى حكومة حكيمة وقوية لكي تتجاوز الظروف الصعبة".

وأضاف: "إن المهام الموكلة الى الحكومة القادمة كثيرة وأهمها ترميم الشرخ الذي أصاب الشعب بسبب المناكفات السياسية أيام الإنتخابات، ومن ثم إعادة اللحمة الوطنية والتركيز على الثوابت دون المفارقات الحزبية".وقال سماحته في البيان الأسبوعي الذي صدر اليوم الجمعة: "إن اعمار ما هدمته الحرب الطاحنة ضد الإرهاب وتحسين الخدمات واصلاح القوانين بما يتناسب ومرحلة البناء هي من أهم أولويات الوطن".وختم حديثه بالقول: "إننا نأمل أن لا تنقضي أيام الشهر الفضيل قبل بشارة الشعب بحكومته المنتظرة لتكتمل أعيادهم بإذن الله تعالى".انتهى د.م

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