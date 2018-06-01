تجارة الحبوب في الموصل تباشر تسويق الحنطة والشعير

2018/06/01 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- شروق ماهر باشرت دائرة تجارة الحبوب في محافظة نينوى اليوم الجمعة، تسويقها محصولي الحنطة والشعير لاول مرة منذ اكثر من اربعة اعوام.وقال مدير تجارة الحبوب في محافظة نينوى عبد الوهاب ابراهيم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان “دائرته باشرت تسويق الحنطة والشعيرفي عموم محافظة نينوى، لاول مرة منذ هزيمة عصابات داعش الارهابية […]

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