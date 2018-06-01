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طبابة الحشد في واسط تجري فحصا للمشمولين بقرعة الحج من ذوي الشهداء لعام 2018
2018/06/01 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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استقبل مكتب الحشد الشعبي في واسط، الجمعة، عددا من المشمولين بقرعة الحج لذوي شهداء الحشد الشعبي لاجراء الفحص الطبي واعطائهم التوجيهات الطبية.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان "اللجنة الطبية المتمثلة بنقيب أطباء واسط الدكتور " مهدي عبد الكريم" ومدير مكتب التنسيق الطبي لطبابة الحشد الشعبي الدكتور "صفاء الاعرجي" باشروا بأستقبال عدد من ذوي شهداء الحشد الشعبي من الذين ظهرت اسمائهم في قرعة الحج , وذلك لغرض اكمال التقارير الطبية لهم وتقديم النصائح الطبية المناسبة".

وضاف الموفد انه "وبحضور مدير هيئة الحشد الشعبي في واسط "ابوحوراء الاحمدي" تم الاتفاق مع نقابة الاطباء على تعزيز التعاون المشترك لتقديم افضل الخدمات الطبية لذوي الشهداء والجرحى مجاناً وايضاً تحويلهم على مستشفيات المحافظة ".

2018-06-01

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