الصين تسمح بالطلاق من خلال الـ”مسنجر”

2018/06/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

سيتمكن الأزواج في الصين من تقديم طلب الطلاق من خلال تطبيق “مسنجر” معروف.

فقد أضاف تطبيق المسنجر الأشهر في الصين “WeChat”، خدمة الطلاق للسكان.



وسيتمكن الأزواج من تقديم طلب لبدء إجراءات الطلاق دون الخروج من التطبيق، حسبما أفاد موقع “Business Insider”.

وتمت إضافت زر “الزواج” في التطبيق، وينتقل المستخدم من خلال النقر عليه إلى استمارة الطلاق.

ويجب على المستخدم إدخال بياناته الشخصية وبيانات زوجه وإرسالها.



ويحدد التطبيق بعد ذلك تاريخ النظر في القضية والمحكمة، التي يجب الذهاب إليها مع الزوج أو الزوجة.

ويتم اختبار هذه الخاصية حاليا في مقاطعة قوانغدونغ، لكن جميع سكان الصين سيتمكنون في القريب العاجل من الطلاق عبر “WeChat”..انتهى/25

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