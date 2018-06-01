بالوثائق: العبادي يخالف القوانين ويمنح مفتشاً عاماً منصبين بعد 3 أيام من إحالته على التقاعد

2018/06/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حلصت "الغد برس"، اليوم الجمعة، على وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي توجه بتعيين، ضياء محمد مهدي باقر، مفتشا عاما لهيئة الاعلام والاتصالات وتكليفه بمهام مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان 3 أيام من احالته على التقاعد من قبل وزارة التعليم العالي.

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وتضمنت الوثيقة الصادرة من وزارة التعليم العالي، انه "لمرور خمس سنوات على تكليف، ضياء محمد مهدي باقر، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي تقرر عده محالا الى التقاعد بحكم القانون اعتبار من تاريح انتهاء تكليفه لعدم تجديده".في حين جاء في الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء "بناء على ماعرضته هيئة النزاهة بموجب كتابهم بالعدد (مكتب/س/34/267) في 2018/5/30 وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد(م.ح س/ 42/ 1006) في 2018/5/15 وعملا بالصلاحيات المخولة تقرر تعينين، ضياء محمد مهدي باقر، مفتشا عاما لهيئة الاعلام والاتصالات وتكليفه بمهام مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".واشارت الوثيقة الى "انهاء تكليف، ايمن نعمت سعيد، من مهام مفتش عام هيئة الاعلام والاتصالات واستمراره مفتشا عاما لوزارة الاتصالات وشبكة الاعلام العراقي في الوقت الحاضر".

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