السيسي: مصر والسعودية جناحا الأمة والتنسيق بينهما على أعلى درجة

2018/06/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمساندة دول الخليج لبلاده في أزماتها.

وقال السيسي، حوار مع مجلة الرجل الإماراتية، «دعم الأشقاء في الخليج هو أحد أسباب تجاوزنا لأزمتنا وتغلبنا عليها».

وأضاف “مصر والسعودية جناحا هذه الأمة، والتنسيق بينهما على أعلى درجة، والعلاقة بينها تاريخية”، مستحضرًا موقف الملك سلمان من عدوان 1956 على مصر، وقال: «عندما تعرضت مصر لعدوان 56 كان الملك سلمان من المقاتلين».

في العدد الجديد من #مجلة_الرجلالرئيس المصري #عبد_الفتاح_السيسي وقصة انتقال الشاب الطموح من حي الجمالية الشعبي الى قصر الاتحادية الرئاسي#السيسي_مجلة_الرجل pic.twitter.com/daG4tPYvPU

— مجلة الرَّجل (@ArrajolM) May 31, 2018

كما تحدث السيسي خلال الحوار عن كافة التحديات التي تواجه مصر والعالم العربي، في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأنها التحدي الحقيقي للإنسانية.

وسرد أيضًا قصة انتقاله من حي الجمالية الشعبي إلى قصر الاتحادية الرئاسي، إذ قال إنه لم يكن يحلم أو يتخيل في أحلام اليقظة أن يصبح رئيسا للجمهورية، ولكن كان طموحه فقط أن يصبح طيارا في سلاح الجو المصري، موضحا أن أسرته مثل كافة الأسر المصرية المتدينة، التدين الطبيعي الوسطي.





كما تحدث السيسي عن الاستراتيجة الجديدة التي انتهجتها مصر للتعامل مع الشباب لتمكينه والوقوف بجانبه لتولي القيادة في المستقبل، فقال إن الشباب المصري يحتاج إلى فرصة، وعلى القيادة السياسية توفيرها.

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