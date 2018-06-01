نابولي يطمح للحصول على لاعب من برشلونة

2018/06/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:يسعى نادي نابولي الإيطالي، لضم لاعب فريق برشلونة الإسباني، اليكس فيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوفه قبل الموسم الجديد.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن النادي الإيطالي سيدخل في مفاوضات مع إدارة البارسا، لضم فيدال خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت إلى أن أندية إنتر ميلان، وروما، وإشبيلية، مهتمة أيضا بالحصول على خدمات فيدال.وأوضحت أن اللاعب يفضل الانتقال إلى إشبيلية، الذي كان على مقربة من ضمه في كانون الثاني الماضي، لكن المفاوضات تعثرت.وأضافت الصحيفة أن نابولي يرغب في ضم فيدال، بناء على توصية من المدير الفني الجديد للفريق، كارلو أنشيلوتي، حيث يريد إتمام الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

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