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برشلونة يوافق على رحيل حارسه بشرط!
2018/06/01 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – رحب نادى برشلونة الإسباني ببيع حارسه الهولندي جاسبر سيلسن بالميركاتو الصيفي الحالى وذلك فى حال الحصول على 60 مليون يورو، ليفربول الإنجليزي كان قد اعلن اهتمامه بالتعاقد مع حارس اياكس السابق.

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