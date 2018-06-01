برشلونة يوافق على رحيل حارسه بشرط!

2018/06/01 | 14:10

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هاى كورة – رحب نادى برشلونة الإسباني ببيع حارسه الهولندي جاسبر سيلسن بالميركاتو الصيفي الحالى وذلك فى حال الحصول على 60 مليون يورو، ليفربول الإنجليزي كان قد اعلن اهتمامه بالتعاقد مع حارس اياكس السابق.

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