فيدال: إذا غيرت بايرن الموسم المقبل فسيكون للفوز بدوري الأبطال

2018/06/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أكد أرتورو فيدال، لاعب بايرن ميونخ، أنه لا يمانع الرحيل عن صفوف الفريق ولكن إذا حدث سيكون من أجل الفوز بدوري الأبطال.

وارتبط اسم فيدال مؤخرا بالعودة إلى إيطاليا من بوابة نابولي أو ناديه القديم يوفنتوس.

وقال فيدال في تصريحات مع "لا برينسا أوسترال": "لا زلت أملك عاما في عقدي مع بايرن وأنا هاديء".



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وأردف: "أعرف قيمتي وكيف يجب أن ألعب مباريات مهمة وبسبب هذا تصل لي عروض مهمة".

وواصل: "أريد أن أتعامل بهدوء مع الأمر، دائما ما أترك تلك الأمور لوكيل أعمال والآن أحصل على الراحة لأكون في أفضل حالة مع بداية الموسم".

وأتم: "إذا غيرت فرق فسيكون من أجل الفوز بدوري الأبطال والبطولات والمحاربة على شيء مهم".

وانتقل فيدال إلى بايرن ميونخ في صيف 2015 قادما من يوفنتوس مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.





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